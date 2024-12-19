Північнокорейські солдати скаржаться на нестачу боєприпасів - ГУР

Підрозділам армії КНДР у Курській області РФ не вистачає боєприпасів до ручних протитанкових гранатометів. З посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України у четвер, 19 грудня, повідомляє Новое время.

У ГУР зазначили, що на нестачу боєприпасів скаржаться північнокорейські підрозділи, що знаходяться на передових позиціях у районі сіл Руська Конопелька, Плехово та Уланок.

В українській розвідці повідомили, що солдатам Північної Кореї на території Курської області видали бронежилети, каски та стрілецьке озброєння калібру 5,45, 7,62 та 12,7 мм.