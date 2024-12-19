Північнокорейські солдати скаржаться на нестачу боєприпасів - ГУР
Підрозділам армії КНДР у Курській області РФ не вистачає боєприпасів до ручних протитанкових гранатометів. З посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України у четвер, 19 грудня, повідомляє Новое время.
У ГУР зазначили, що на нестачу боєприпасів скаржаться північнокорейські підрозділи, що знаходяться на передових позиціях у районі сіл Руська Конопелька, Плехово та Уланок.
В українській розвідці повідомили, що солдатам Північної Кореї на території Курської області видали бронежилети, каски та стрілецьке озброєння калібру 5,45, 7,62 та 12,7 мм.
"За допомогою автомобільного транспорту типу "водовоз" північнокорейських штурмовиків доставили на позиції для заміщення втрат і продовження активних бойових дій" , - зазначили в ГУР.