G7 планує встановити поріг ціни на російську нафту $40 за барель - Bloomberg

Країни Великої сімки (G7) розглядають можливі способи посилення цінового обмеження на російську нафту. Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на власні джерела, повідомляє ЛігаБізнес.

Вони розповіли, що є різні варіанти – від повної заборони операцій із російською нафтою до зниження цінової межі з поточних $60 до приблизно $40 за барель.

Механізм цінового обмеження дозволяє західним компаніям страхувати та транспортувати російську нафту, лише якщо вона купується нижче встановленої цінової межі. США та Євросоюз також запровадили ембарго на більшість імпорту після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Ціновий поріг $60 встановили ще в кінці 2022 року. Учасники коаліції домовлялися регулярно переглядати обмеження один раз на місяць, щоб воно було на 5% нижче від середньоринкової ціни на російську нафту і нафтопродукти, але жодного разу це не зробили.

За цей час Росія навчилася обходити обмеження, використовуючи "тіньовий флот" танкерів, часто з невідомими страховиками чи власниками, для постачання нафти на нові ринки, насамперед в Азії. Завдяки цьому російська нафта продається вище встановленої цінової межі протягом більшої частини року.

У відповідь країни G7 почали накладати санкції на танкери та компанії, залучені до цих тіньових операцій. У грудні 2024 року країни Північної Європи також домовилися посилити перевірки страхування російських танкерів, які проходять через основні європейські протоки: Ла-Манш, Ересунн, Данські протоки.

Оскільки у 2025 році прогнозується значний надлишок пропозиції на ринку нафти, у союзників України з'явилась можливість розглянути жорсткіші заходи.

Основний ризик таких санкцій – можливе зростання цін на нафту та напруження у відносинах із країнами, які купують російську нафту, особливо з Індією та Китаєм.