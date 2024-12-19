Україна отримає наступного року €12,5 млрд за програмою від ЄС

Європейська рада вітає реалізацію Ukraine Facility, у наступному році виплати Україні за цією програмою досягнуть 12,5 млрд євро, повідомляє Радіо Свобода.

«У 2025 році очікується, що виплати з Фонду досягнуть 12,5 мільярдів євро. Крім того, Єврорада вітає швидку імплементацію ініціативи G7 ERA на суму 45 млрд євро (50 млрд доларів США) для підтримки поточних і майбутніх військових, бюджетних та відновлювальних потреб України. В рамках цієї ініціативи ЄС планує розпочати виплати в січні, а загальна сума виплат до 2025 року становитиме 18,1 мільярда євро» , – йдеться в оприлюднених висновках Євроради за підсумками саміту.

Водночас у Єврораді нагадують, що вся військова підтримка буде надаватися відповідно до політики безпеки і оборони окремих держав-членів і з урахуванням інтересів безпеки і оборони всіх держав-членів.

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