РФ визнала атаку на підприємство у Ростовській області, де виробляють паливо для ракет

Міністерство оборони Росії підтвердило, що 18 жовтня українські військові вдарили на підприємству «Комбінат Кам'янський» у Ростовській області, повідомляє Радіо Свобода.

Російське відомство стверджує, що ЗСУ застосували шість ракет ATACMS і чотири крилаті ракети Storm Shadow, дев’ять із яких збили. У Міноборони РФ кажуть, що одна ракета Storm Shadow нібито була «відхилена» від об’єкта атаки, в результаті падіння пошкодила технічну споруду на території комбінату.Москва заявила, що дії української сторони «не залишаться без відповіді».

18 грудня Ростовська область РФ зазнала ракетної атаки, заявив виконувач обов’язків губернатора Юрій Слюсар.

За словами Слюсара, у хуторі Мала Кам’янка через падіння уламків спалахнув житловий будинок, уламками пошкоджено ще кілька, в іншому дворі виявили фрагмент ракети.

Згодом керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко заявив, що у Ростовській області було атаковане одне з найбільших хімічних підприємств Росії – ФКП «Комбінат Кам’янський». За його словами, підприємство займається виробництвом ракетного палива (спеціалізується на виготовленні твердопаливних компонентів для ракетних двигунів, зокрема для реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) і міжконтинентальних балістичних ракет на твердому паливі).

Також комбінат займається виготовленням вибухових речовин, компонентів для боєприпасів, а також утилізацією та знешкодженням відпрацьованих ракетних систем, йдеться у повідомленні.

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