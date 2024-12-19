Енергетики повідомили, що відключень світла у п'ятницю не буде
Постачальники електроенергії повідомляють, що на п'ятницю, 20 грудня, відключення світла у споживачів в Україні не заплановані. З посиланням на гендиректора електропостачальника YASNO Сергія Коваленка та пресслужбу ДТЕК у соцмережах, повідомляє Українська правда.
"Завтра без відключень. Але не забувайте про економію у пікові години. А також те, що настав час заплатити за світло", - повідомив Коваленко.
Водночас у ДТЕК кажуть, що, як тільки буде потреба повернутись до графіків стабілізаційних відключень, вони повідомлять про це першими.
Також там повідомили, що з міркувань безпеки тимчасово можуть надавати "лише мінімальну інформацію про стан енергосистеми".