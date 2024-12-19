Енергетики повідомили, що відключень світла у п'ятницю не буде

Постачальники електроенергії повідомляють, що на п'ятницю, 20 грудня, відключення світла у споживачів в Україні не заплановані.﻿﻿ З посиланням на гендиректора електропостачальника YASNO Сергія Коваленка та пресслужбу ДТЕК у соцмережах, повідомляє Українська правда.

"Завтра без відключень. Але не забувайте про економію у пікові години. А також те, що настав час заплатити за світло" , - повідомив Коваленко.

Водночас у ДТЕК кажуть, що, як тільки буде потреба повернутись до графіків стабілізаційних відключень, вони повідомлять про це першими.

Також там повідомили, що з міркувань безпеки тимчасово можуть надавати "лише мінімальну інформацію про стан енергосистеми".