Главу КРАЇЛ Рудого відправили під арешт без права на заставу

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід для голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАЇЛ) Івана Рудого. Він перебуватиме під вартою до 4 лютого без права на заставу, повідомляє Суспільне.

Напередодні співробітники Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора затримали Івана Рудого за підозрою у сприянні роботі російського онлайн-казино в Україні та незаконному зберіганні наркотиків.

Правоохоронці під час обшуку знайшли та вилучили у нього кокаїн у великій кількості.

У ДБР зазначили, що за особистими вказівками Івана Рудого КРАЇЛ навмисно не вчиняла дії щодо позбавлення ліцензії на організацію азартних ігор у мережі інтернет комерційної структури, бенефіціарним власником якої є росіяни, а її представники сприяли державі-агресору. Рішення не ухвалювалося незважаючи на експертизи, які показали, що діяльність онлайн-казино загрожує нацбезпеці.