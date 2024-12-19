Трамп та Шольц погодилися, що війна в Україні затяглася

Канцлер Німеччини Олаф Шольц та обраний президент США Дональд Трамп провели телефонні переговори, під час яких піднімалося питання досягнення сталого миру в Україні. З посиланням на пресслужбу німецького канцлера, повідомляє Ділова столиця.

"У центрі розмови були виклики політиці безпеки в Європі. Вони погодилися, що війна Росії проти України триває надто довго і що важливо якнайшвидше стати на шлях чесного, справедливого та сталого миру. Канцлер наголосив, що продовжуватиме підтримувати Україну в її захисті від агресивної російської війни стільки, скільки буде потрібно" , — йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, минулого разу Шольц говорив з Трампом 7 грудня. Канцлер висловив впевненість, що вдасться вибудувати спільну стратегію підтримки України разом з новою Адміністрацією президента США.