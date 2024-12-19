Росіяни поскаржилися на вибухи біля бази Північного флоту та аеродромів у Мурманській області

У Мурманській області РФ пролунали вибухи в районі, де розташована низка військових об’єктів, зокрема військовий аеродром «Сєвєроморськ-1». З посиланням на росмедіаресурс «Агентство. Новости», повідомляє Укрінформ.

Два потужні вибухи пролунали ввечері у середу в містах Мурманськ та Сєвєроморськ, повідомили місцеві жителі. За їхніми словами, вибухові хвилі були відчутні на відстані кількох десятків кілометрів.

Один із вибухів був зафіксований на відео і, судячи з кадрів, вибухи могли статися на одному з низки військових об’єктів в районі головної військово-морської бази Північного флоту РФ, що розміщена в Сєвєроморську, та двох військових аеродромах, йдеться у дописі.

Норвезьке видання The Barents Observer геолокувало місце зйомки відео з вибухом, підтвердивши, що в цьому районі розташовано багато військових об’єктів, включно з військово-морською авіабазою «Сєвєроморськ-1», складами та бункерами зі зброєю.

Зазначається, що авіабаза «Сєвєроморськ-1», що за 13 кілометрів від місця зйомки, є другою за величиною на Кольському півострові і використовується як для винищувачів, бомбардувальників, так і для літаків морського спостереження. Там також базується ескадрилья гелікоптерів Ка-27.

Тим часом на відстані 11 кілометрів від місця зйомки відео розташований відкритий склад зброї. На північний захід від «Сєвєроморська-1» розташовані кілька установок із мобільними зенітними ракетами та антенами для РЕБ, йдеться у матеріалі.

Офіційних повідомлень про авіакатастрофи або випадкові вибухи зброї у цьому районі немає. Сєвєроморськ знаходиться майже за 1900 кілометрів на північ від кордону РФ з Україною.