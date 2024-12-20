Наймасштабніша кібератака: низка реєстрів Мін'юсту не працюють

Україна зазнала наймасштабнішої кібератаки на державні реєстри за останній час. Унаслідок атаки, яку здійснили російські хакери, тимчасово призупинено роботу ключових систем Міністерства юстиції. Хакери заявили, що знищили всі дані, до яких вони отримали доступ, включно з резервними копіями на серверах у Польщі.﻿ Про це заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, міністерка юстиції Ольга Стефанішина, повідомляє Українська правда.

За словами Стефанішиної, кібератака призвела до тимчасового припинення роботи Єдиних і Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції України. Встановлено, що напад був організований російськими хакерами з метою порушення функціонування ключових державних сервісів.

"Зараз, разом з командою та фахівцями інших служб, координуємо роботу з протидії кібератаки та відновлення систем. Вже точно зрозуміло, що атака здійснювалася росіянами з метою порушити роботу критично важливої інфраструктури держави" , – зазначила вона.

Хакери стверджують, що сумарно викрали та видалили понад 1 мільярд рядків даних, зокрема дані, які зберігалися в Польщі.

Міністерка повідомила, що в першу чергу будуть відновлені:

Державний реєстр актів цивільного стану громадян;

Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців;

Державний реєстр прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Час першочергового відновлення становитиме до двох тижнів.

"Особливості надання послуг громадянам будуть надані завтра впродовж дня" , – повідомила Стефанішина.