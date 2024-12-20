У застосунку "Дія" тимчасово недоступні понад 20 послуг

Через технічні роботи в застосунку "Дія" тимчасово недоступні понад 20 послуг, повідомляє Українська правда.

Як зазначається, технічні роботи проводить державне підприємство "Національні інформаційні системи".

"Дія" не зберігає особисті дані, а лише підтягує інформацію з реєстрів тож на порталі та в застосунку тимчасово не працює низка послуг" , – йдеться у повідомленні.

Серед недоступних послуг:

Реєстрація, внесення змін, закриття ФОП;

Витяг з ЄДР;

Реєстрація ТОВ;

Перехід ТОВ на модельний статут;

Будівельні послуги;

Бронювання працівників;

Перереєстрація авто;

Шлюб онлайн;

Актові записи;

Будівельні послуги;

Реєстрація права власності на майно;

Інформаційна довідка з ДРРП;

Кредити ВПО;

Допомога особі з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

Допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною;

Допомога при усиновленні дитини;

Допомога на дитину одинокій матері або батьку;

Будівельні послуги;

єОселя;

Повідомлення про пошкоджене/знищене майно;

єВідновлення;

єВідновлення для бізнесу;

Повідомлення про ремонтні роботи;

Бронювання за сертифікатом;

Міжнародний реєстр збитків;

Заява про шлюб;

Витяги та повторна видача свідоцтв із ДРАЦС.

"Фахівці вже працюють над тим, щоб повернути сервіси у звичному режимі якомога швидше" , – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, Україна зазнала наймасштабнішої кібератаки на державні реєстри за останній час. Унаслідок атаки, яку здійснили російські хакери, тимчасово призупинено роботу ключових систем Міністерства юстиції. Хакери заявили, що знищили всі дані, до яких вони отримали доступ, включно з резервними копіями на серверах у Польщі.