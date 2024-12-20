DeepState: Росіяни захопили Костянтинопольське на Курахівському напрямку

У ніч проти 20 грудня аналітики проєкту DeepState повідомили про окупацію росіянами населеного пункту Костянтинопольське Донецької області, повідомляє Українська правда.

Крім того, аналітики повідомляють про просування ворога біля Кругленького Курської області Росії, Зорі, Зеленівки та в Новооленівці.

Мапа: DeepState

Нагадаємо, у ніч проти 19 грудня аналітики проєкту DeepState оновили карту і повідомили, що росіяни окупували Трудове Донецької області.

18 грудня начальник Генштабу російських Збройних сил Валерій Герасимов заявив, що війська агресора захопили приблизно 4 500 квадратних кілометрів у 2024 році.

Проте аналітики Інституту вивчення війни вказали, що Герасимов значно перебільшив дані про окуповані у 2024 році армією РФ українські території.

За даними ISW, російські війська захопили лише 3 306 квадратних кілометрів у 2024 році.