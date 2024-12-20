DeepState: Частина українських сил не змогла вийти з "Успенівського мішка"

Російські війська захопили Трудове та Успенівку, завершивши окупацію останнього фрагмента "Успенівського мішка". Водночас не всі українські військові змогли вийти з оточення.﻿﻿ Про це йдеться у повідомленні проєкту DeepState, повідомляє Українська правда.

Захоплення Трудового та Успенівки стало остаточним завершенням окупації "Успенівського мішка". Аналітики зазначають, що не всі українські підрозділи змогли вийти з оточення. Це питання, як зазначають в DeepState, залишається на совісті тих, хто допустив таку ситуацію.

"Наразі противник перегруповується на займаній ділянці, а також активізувався на флангах вже нового потенційного "мішка". Без перестану здійснюються штурмові дії зі Старих Тернів в напрямку відтинку Шевченко-Андріївка. Додатковий тиск присутній зі сторони Сонцівки, яку московити також нещодавно зайняли повністю", – йдеться у повідомленні.

Мапа: Deep State

Окупанти також активно атакують район Зеленівки, застосовуючи техніку та піхоту для просування до нових стратегічних об’єктів, зокрема, Андріївки через Костянтинополь. Зазначається, що росіяни закидають піхоту і техніку якомога ближче до лінії зіткнення: там вона розосереджується і намагається закріпитися в посадках, з метою подальшого просування.

Нагадаємо, 12 грудня аналітики проєкту DeepState повідомили про погіршення ситуації в районі населених пунктів Єлизаветівка, Романівка, Веселий Гай, Ганнівка, які опинилися всередині "Успенівського мішка". Ворог намагається прорвати оборону з усіх сторін аби створити ситуацію повного оточення українських військ.