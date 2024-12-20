Курс валют НБУ на 20 грудня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 20 грудня 2024 року

Курс долара порівняно з 19 грудня виріс до рівня 41.9292 за 1 долар.

Євро подешевшав на 38 коп. до 43.5770 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 37 коп. до 52.8811 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився на 7 коп. до 46.7829 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився на 8 коп. до 10.2504 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41.929 200 EUR Євро 43,577 000 GBP Фунт стерлінгів 52.881 100 CHF Швейцарський франк 46.782 900 PLN Польський злотий 10.250 400

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.