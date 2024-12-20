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Курс валют НБУ на 20 грудня

Курс валют НБУ на 20 грудня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 20 грудня 2024 року

Курс долара порівняно з 19 грудня виріс до рівня 41.9292 за 1 долар.

Євро подешевшав на 38 коп. до 43.5770 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 37 коп. до 52.8811 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився на 7 коп. до 46.7829 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився на 8 коп. до 10.2504 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41.929 200+0.0244
EUR Євро 43,577 000--0.3811
GBP Фунт стерлінгів 52.881 100--0.3694
CHF Швейцарський франк 46.782 900--0.0748
PLN Польський злотий 10.250 400--0.0753

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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