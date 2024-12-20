Курс валют НБУ на 20 грудня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 20 грудня 2024 року
Курс долара порівняно з 19 грудня виріс до рівня 41.9292 за 1 долар.
Євро подешевшав на 38 коп. до 43.5770 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подешевшав на 37 коп. до 52.8811 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка знизився на 7 коп. до 46.7829 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого знизився на 8 коп. до 10.2504 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41.929 200
|EUR
|Євро
|43,577 000
|GBP
|Фунт стерлінгів
|52.881 100
|CHF
|Швейцарський франк
|46.782 900
|PLN
|Польський злотий
|10.250 400
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.