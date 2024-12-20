Правитель Росії Володимир Путін намагається представити економіку РФ як "стабільну" і зростаючу, але реальні показники свідчать про протилежне. Зростання інфляції, високі процентні ставки та слабкі прогнози ставлять під сумнів його заяви, повідомляє Українська правда.

Про це пише ISW.

Путін продовжує видавати російську економіку за "сильну та надійну", попри очевидні проблеми. Він визнав, що інфляція в країні сягнула 9,2-9,3%, але замість розв'язання проблем звинуватив Центральний банк РФ у неправильному регулюванні процентних ставок. Поточна ставка вже досягла 21%, а експерти прогнозують її подальше підвищення до 23%.

Спроби Путіна перекласти відповідальність на чиновників демонструють його неспроможність визнати вплив західних санкцій та економічного тиску. Особливо показовим є його твердження про те, що Росія залишається провідним експортером продовольства.

"Путін стверджував, що Росія здатна "впевнено стояти на власних ногах" з точки зору своєї економіки, і зазначив, що Росія залишається одним з головних світових експортерів продовольства, забувши при цьому згадати про продовження незаконного експорту Росією вкраденого зерна з тимчасово окупованих територій України".

Аналітики ISW вважають, що такі заяви мають на меті відволікти росіян від реальних економічних проблем. The Economist підкреслює, що Україна, попри всі труднощі війни, демонструє стабільність, яка є недосяжною для російської економіки.

За даними The Economist, обмінний курс гривні залишається стабільним, а ВВП України у 2024 році зросте на 4%, у 2025 – на 4,3%. Процентна ставка в Україні наразі перебуває на 30-місячному мінімумі – 13,5%, що значно відрізняється від економічної ситуації в Росії.

Ключові висновки: