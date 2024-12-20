ISW: Путін маніпулює фактами про економіку Росії, аби приховати справжні проблеми
Правитель Росії Володимир Путін намагається представити економіку РФ як "стабільну" і зростаючу, але реальні показники свідчать про протилежне. Зростання інфляції, високі процентні ставки та слабкі прогнози ставлять під сумнів його заяви, повідомляє Українська правда.
Про це пише ISW.
Путін продовжує видавати російську економіку за "сильну та надійну", попри очевидні проблеми. Він визнав, що інфляція в країні сягнула 9,2-9,3%, але замість розв'язання проблем звинуватив Центральний банк РФ у неправильному регулюванні процентних ставок. Поточна ставка вже досягла 21%, а експерти прогнозують її подальше підвищення до 23%.
Спроби Путіна перекласти відповідальність на чиновників демонструють його неспроможність визнати вплив західних санкцій та економічного тиску. Особливо показовим є його твердження про те, що Росія залишається провідним експортером продовольства.
"Путін стверджував, що Росія здатна "впевнено стояти на власних ногах" з точки зору своєї економіки, і зазначив, що Росія залишається одним з головних світових експортерів продовольства, забувши при цьому згадати про продовження незаконного експорту Росією вкраденого зерна з тимчасово окупованих територій України".
Аналітики ISW вважають, що такі заяви мають на меті відволікти росіян від реальних економічних проблем. The Economist підкреслює, що Україна, попри всі труднощі війни, демонструє стабільність, яка є недосяжною для російської економіки.
За даними The Economist, обмінний курс гривні залишається стабільним, а ВВП України у 2024 році зросте на 4%, у 2025 – на 4,3%. Процентна ставка в Україні наразі перебуває на 30-місячному мінімумі – 13,5%, що значно відрізняється від економічної ситуації в Росії.
Ключові висновки:
- Правитель Росії Володимир Путін заявив, що йому слід було порушити перемир’я, яке він нав’язав Україні у 2014 році, розпочавши повномасштабне вторгнення ще раніше, коли його попросили поміркувати над рішенням напасти у 2022 році.
- Путін наполягав, що переговори з Україною мають грунтуватися на тих самих вимогах, які він висував перед вторгненням і в момент найбільших територіальних здобутків Росії, попри те, що Україна захистила Київ і звільнила значну частину території, яку тоді утримували російські війська.
- Наполягання Путіна на повній капітуляції України відображає його переконання, що Росія перемагає й переживе рішучість України та Заходу. Путін навряд чи погодиться на менше врегулювання, якщо українські війська не завдадуть Росії значних поразок на полі бою й не доведуть, що він не може перемогти військовими засобами.
- Путін вкотре повторив фейк про нелегітимність президента України Володимира Зеленського, частково для того, щоб звинуватити Україну в затягуванні переговорів і заручитися підтримкою у російського населення повної капітуляції України.
- Він також виправдовує своє рішення зосередитися на російських наступальних операціях у Донецькій області, а не на витісненні українських військ із Курської області.
- Путін, очевидно, соромиться визнати необхідність залучення північнокорейських сил для витіснення українських військ із російської території, попри його відкритість у російсько-північнокорейських відносинах.
- Він продовжує зациклюватися на російській балістичній ракеті "Орєшнік" як на частині свого неядерного стримування, спрямованого на тиск на Захід і забезпечення відходу від наративу про ядерне залякування.
- Вихваляння Путіним військового потенціалу Росії ігнорує реальність серйозних втрат, яких зазнала країна для досягнення відносно швидких просувань у Донецькій області в останні місяці.
- Він також продовжує неправдиво представляти російську економіку як сильну та стабільну, перекладаючи провину за економічні проблеми на Центральний банк Росії.
- Російські війська просунулися поблизу Куп’янська, Торецька, Курахового, Вугледара, Великої Новосілки та Роботиного.
- Путін намагається уникнути відповідальності за проблеми з виплатами грошового забезпечення російським військовослужбовцям у Курській області, спричинені його рішенням зменшити значення вторгнення в регіон, назвавши його "антитерористичною операцією". Він перекладає провину на Міністерство оборони, використовуючи його як "цапа-відбувайла".
- На щорічній телевізійній пресконференції "Пряма лінія" 19 грудня Путін закликав окупаційних чиновників у Маріуполі перерозподілити незаконно конфісковані українські квартири, сигналізуючи про продовження політики насильницького заселення окупованих територій росіянами, щоб змінити демографічну ситуацію в Україні.