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На Київщині через атаку РФ виникла масштабна пожежа на складах

На Київщині через атаку РФ виникла масштабна пожежа на складах

Уночі 20 грудня російські окупанти атакували Київську область безпілотниками, внаслідок чого загорілись складські приміщення у Бориспільському районі, триває ліквідація масштабної пожежі, повідомляє Українська правда.

Про це пише ДСНС у Telegram.

"О 00:50 внаслідок чергової ворожої атаки безпілотників на території Бориспільського району сталося загоряння складського приміщення площею 15 000 м²".

На місці працюють 72 надзвичайники та 24 одиниці техніки. До ліквідації залучили спеціалізовану техніку з Києва, аеропорту "Бориспіль", місцеві пожежні команди, пожежний потяг Південно-Західної залізниці, а також автомобілі для підвозу води від місцевих органів влади.

О 4:05 пожежу локалізували, триває гасіння.

"Загиблих та постраждалих немає", – повідомили у ДСНС.

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