Блінкен: Україні доведеться ухвалити фундаментальне рішення щодо війни

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що українці повинні ухвалити рішення щодо продовження боротьби з Росією чи бажання вести переговори та намагатися довести це до припинення вогню, повідомляє Європейська правда.

Про це говорить його інтерв’ю.

За словами Державного секретаря США, у 2025 році Україна має ухвалити фундаментальні рішення: боротися чи шукати шляхи для переговорів і спроб досягти припинення вогню.

Як наголосив Блінкен, фундаментальне питання полягає в тому, чи готова Росія піти на перемовини і зробити це сумлінно.

"Якщо справа дійде до цього, ми хочемо переконатися, що українці та адміністрація Трампа мають найкращі карти для укладання максимально можливої угоди", – зазначив він.

Держсекретар наголосив, що для того, аби Україна мала сильну позицію – США повинні зміцнити її на полі бою та продовжити чинити максимальний тиск на Росію.

Він наголосив, що припинення вогню на справедливих та міцних умовах було б добре.

"Але для того, щоб воно було довготривалим, має бути певна впевненість, що Росія не збирається просто відпочити, переозброїтися і знову напасти через рік, два, п'ять років... Це буде критично важливо", – акцентував він.

Блінкен акцентував – "якщо ми це отримаємо, то Україна на шляху до успіху".

"Вона може стояти на своїх ногах у військовому, економічному, демократичному плані. Це найкращий можливий закид Путіну. І я знаю, що президент Трамп захоче укласти хорошу угоду у майбутньому", – резюмував Державний секретар США.

Команда Дональда Трампа, як відомо, нині міркує над планом припинення бойових дій в Україні та веде обговорення з чинною адміністрацією США та українською стороною.

Нещодавно Трамп також запевнив, що його команда працює над "припиненням війни" в Україні та досягла "деякого прогресу".

Напередодні, 19 грудня, головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що західні столиці повинні припинити пропонувати президенту Володимиру Зеленському мирні переговори і натомість забезпечити, щоб їхні обіцянки щодо гарантій безпеки Києву не були "порожніми".