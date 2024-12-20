Генштаб: Росіяни переважаючими силами атакують позиції ЗСУ

Протягом минулої доби на фронті відбулося 191 бойове зіткнення, лише оборону Покровського, Курахівського та Времівського напрямків росіяни намагались прорвати 73 рази, повідомляє Українська правда.

Про це говорить зведення Генштабу ЗСУ.

"Ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, і далі атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат".

На Харківському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте активно застосовував авіацію.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося десять атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Лозової, Загризового та Колісниківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Твердохлібового, Зеленого Гаю, Тернів та у Серебрянському лісництві.

На Сіверському напрямку ворог проводив наступальні дії в районах Білогорівки, Григорівки та Верхньокам’янського, всього було відбито дев’ять атак. Противник активно застосовував авіацію.

На Краматорському напрямку окупанти один раз атакували у районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 атак неподалік населених пунктів Торецьк та Щербинівка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 32 штурмові дії агресора у бік населених пунктів Суха Балка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Солоне, Новий Труд, Зелене та Нововасилівка.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 18 російських атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах Сонцівки, Старих Тернів, Андріївки, Курахового та Дачного.

На Времівському напрямку противник здійснив 23 штурми наших позицій в районах Успенівки, Костянтинопільського, Благодатного, Нескучного та Новодарівки.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська один раз штурмували позиції Сил оборони в районі населеного пункту Новоданилівка.

Сили оборони докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території, успішно відбили чотири наступальні дії ворога на Придніпровському напрямку.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби ворог активних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Авіація росіян продовжує бити по власній території. За минулу добу російські літаки завдали 6 авіаударів, скинувши при цьому 7 КАБ, окрім того ворог здійснив 472 обстріли. Українські захисники відбили 60 штурмових дій загарбників.

Воїни ЗСУ завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.