ЄС майже повністю покриє дефіцит держбюджету України – очільниця Єврокомісії

У 2025 році Європейський Союз надасть Україні понад 30 млрд євро підтримки, що дозволить майже повністю покрити фінансовий дефіцит українського бюджету. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції по завершенню саміту ЄС у Брюсселі 18 грудня, повідомляє Європейська правда.

Фон дер Ляєн нагадала, що у 2025 році Київ отримуватиме кошти від ЄС у рамках програми Українського фонду (Ukraine Facility), а також – спільної ініціативи з G7 щодо використання надзвичайних доходів від заморожених активів Росії на користь України.

"2025 рік буде вирішальним роком… Маємо переконатися, що Україна переможе, та поставити Україну у позицію сили. Європа вже надала Україні майже 130 млрд євро (допомоги). І ми забезпечили економічну та фінансову стабільність (України) до кінця 2025 року – це хороша новина. З Ukraine Facility та нашою спільною з G7 позикою, ми навіть покриваємо більшість українського фінансового дефіциту у 2025 році. Це – велике досягнення" , – повідомила вона.

За словами очільниці Єврокомісії, це "дає Україні більше фіскальних можливостей для того, щоб закупити таку необхідну воєнну техніку".

Нагадаємо, що програма для України Ukraine Facility передбачає надання до 50 млрд євро фінансування у вигляді грантів та кредитів на підтримку відновлення, реконструкції та модернізації України на період з 2024 по 2027 роки.