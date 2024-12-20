Окупанти атакували Київ "Кинджалами" та "Іскандерами" – адміністрація

Російські військові вранці 20 грудня, ймовірно, атакували столицю аеробалістичними ракетами "Кинджал" та балістичними Іскандер/KN-23, повідомив начальник КМВА Сергій Попко, повідомляє Українська правда.

"Сьогодні близько 07:00 ранку збройні сили РФ нанесли комбінований ракетний удар по Києву. Ймовірно, ворог застосував аеробалістичні ракети "Кинджал" з бортів МіГ-31К та балістичні ракети типу Іскандер/KN-23. Внаслідок цього удару зафіксовано падіння уламків в 3-х районах міста", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, у Голосіївському районі пошкоджені офісна будівля, дорожнє покриття та газова труба з подальшою розгерметизацією; загорілося 5 автомобілів. За попередніми даними, одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Інформація уточнюється.

За іншою адресою пошкоджений фасад офісної будівлі з послідуючим загоранням на покрівлі. Є руйнування на 15-му поверсі і, ймовірно, є заблоковані люди. Відомо про 2 постраждалих, їх госпіталізували.

Фото: t.me/VA_Kyiv

У Солом’янському районі внаслідок падіння уламків виникла пожежа в нежитловій будівлі. Вогонь уже загасили. Постраждалих не виявили.

У Шевченківському районі виникла пожежа на території нежитлової забудови. Інформація уточняється.

"Інформація щодо падіння уламків в Дніпровському районі після перевірки не підтвердилась" , – повідомив Попко.

Фото: t.me/VA_Kyiv

Нагадаємо, вранці 20 грудня росіяни атакували Київ. У місті пролунала низка потужних вибухів, влада повідомила, що це працює ППО.

Повідомлялося, що уламки збитих російських ракет попадали у 4 районах Києва: вирують пожежі, постраждали дві людини та пошкоджена тепломагістраль. Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що, за попередніми даними, в Голосіївському районі одна людина загинула.