Росіяни втратили рекордну кількість солдатів за добу

За останню добу з 19 на 20 грудня, росіяни втратили на фронті 2200 солдатів, 24 бойові броньовані машини та 115 одиниць автомобільної техніки, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорять дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.12.24 орієнтовно склали: