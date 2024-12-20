Білий дім повідомив, яку країну відвідає Байден у свій останній візит

Американський президент Джо Байден у січні вирушить до Італії на зустріч із Папою Римським та італійськими посадовцями. Про це йдеться у заяві речниці Білого дому, повідомляє Європейська правда.

Як зазначається у заяві, Байден відвідає Рим з 9 по 12 січня, щоб окремо зустрітися із Папою Франциском, президентом Італії Серджіо Маттареллою та прем’єр-міністеркою Джорджією Мелоні.

"Він також зустрінеться з лідерами Італії, щоб підкреслити міцність американсько-італійських відносин, подякувати прем’єр-міністерці Мелоні за її сильне керівництво G7 протягом останнього року та обговорити важливі виклики, з якими стикається світ" , – додали у Білому домі.

Зазначимо, у вівторок, 17 грудня, у всіх 50 штатах зібралися колегії виборників, щоб обрати Дональда Трампа 47-м президентом Сполучених Штатів, який переміг віцепрезидентку Камалу Гарріс 312 голосами проти 226.

Трамп не виключив, що український президент Володимир Зеленський може бути присутній на його інавгурації 20 січня 2025 року.

ЗМІ раніше довідались, що команда обраного президента США передала запрошення лідеру Китаю Сі Цзіньпіну, але той, за інформацією ЗМІ, відмовився.

Телеканал CNN також повідомляв, що серед запрошених – премʼєр-міністерка Італії Джорджа Мелоні.