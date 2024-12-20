У Пентагоні прогнозують збільшення втрат військових КНДР у війні проти України

У Пентагоні прогнозують збільшення втрат серед північнокорейських військових, які продовжують брати участь у боях на території Курської області Росії, повідомляє Європейська правда.

Про це заявив представник американського оборонного відомства генерал-майор Пет Райдер під час брифінгу.

Журналісти попросили прокоментувати дані розвідки Південної Кореї щодо ліквідації у боях з Силами оборони України щонайменше 100 військових КНДР.

На це Райдер заявив, що американська сторона вважає, що наразі може йтися про "кілька сотень" загиблих або поранених.

"Ми продовжуємо спостерігати та оцінювати на цьому етапі, що кілька сотень сил КНДР було втрат, які варіюються від убитих у бою до поранених", – сказав він.

Також представник Пентагону заявив, що з огляду на триваючу участь цих північнокорейських солдатів разом з російськими військовими у боях з українськими захисниками – можна очікувати зростання втрат з боку контингенту КНДР.

Нещодавно українські військові оприлюднили фото та відео вбитих російських та північнокорейських військових у Курській області після нещодавніх штурмів.

А розвідка Великої Британії відзначила значні втрати серед військових КНДР в результаті участі в бойових діях у Курській області, вказавши на погану оперативну сумісність між ними і російськими вояками.