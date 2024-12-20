У Херсонській області десятки тисяч людей залишилися без світла після обстрілів

У Херсонській області тисячі споживачів залишилися без світла зранку 20 грудня. Причиною цього були російські обстріли, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram.

За його словами, внаслідок ударів окупантів були пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури. Без електропостачання залишилися до 60 тисяч абонентів.

Були знеструмлені споживачі у мікрорайонах Шуменський, Житлоселище, Таврійський та Острів міста Херсон. Також електропостачання відсутнє у Білозерці та Комишанах.

"Енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи, аби щонайшвидше відновити світло у ваших оселях" , - зазначив Прокудін.

Масований обстріл Херсона

Зранку у п'ятницю, 20 грудня, російські війська з артилерії масовано обстріляли Херсон. Місцева влада повідомляє, що окупанти продовжують бити по місту.

Під ударом ворога були житлова забудова, соціальна та критична інфраструктура.

Станом на 9:00 відомо, що внаслідок атаки загинув 60-річний чоловік. На момент обстрілу він був у приміщенні. Також поранення отримали дев'ять осіб.

Через ворожу атаку у Херсоні не працюють світлофори та центри надання адмінпослуг.