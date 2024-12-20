У Польщі розгорнули ППО NASAMS для захисту хабу біля кордону з Україною

Норвезькі протиповітряні системи NASAMS розгорнуті та готові захистити логістичний центр у польському Жешуві. Про це йдеться у повідомленні генерального штабу Збройних сил Польщі, повідомляє Європейська правда.

Як розповіли військові Польщі, багатоцільові винищувачі F-35 також були відправлені на підтримку захисту польського повітряного простору.

Очікується, що місія під проводом НАТО триватиме до Великодня. Разом з винищувачами і зенітними системами до Польщі також будуть відправлені 100 норвезьких солдатів, які дислокуватимуться в Жешуві.

Як відомо, уряд Норвегії в понеділок, 2 грудня, пообіцяв розмістити в Польщі винищувачі F-35 та системи ППО NASAMS для захисту ключового хабу допомоги Україні в Жешуві.