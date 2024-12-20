ППО збила усі п'ять балістичних "Іскандерів", які летіли на Київ – ЗСУ

Протиповітряна оборона збила усі п'ять балістичних ракет "Іскандер-М", якими росіяни атакували Київ у ніч на 20 грудня. Також ППО збила 40 безпілотників, ще 20 (ймовірно імітаційних) були локаційно втрачені.

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

Загалом у ніч на п'ятницю росіяни застосували:

одну балістичну ракету "Іскандер-М" з Ростовської області, а також 5 ракет "Іскандер-М"/KN-23 з Воронезької та Брянської областей РФ;﻿

Керовану авіаційну ракету Х-59/69 із повітряного простору Курської області;

65 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників інших типів з районів Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"В результаті бойової роботи протиповітряною обороною збито усі п’ять балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23, які російські злочинці спрямували по Києву. На жаль, після підступної ворожої атаки є наслідки на землі. Уламки збитих ракет завдали збитків та руйнувань в п’яти районах столиці, на жаль, є загиблі та поранені" , – йдеться у повідомленні.

"Просимо громадян миттєво реагувати на повідомлення про загрозу застосування балістичного озброєння, адже часу на те, щоб знайти укриття дуже мало. Дотримуйтесь рекомендацій екстрених служб, бережіть себе та своїх рідних" , – зазначили військові.

Також підтверджено збиття 40 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Курській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Через активну протидію Сил оборони 20 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).