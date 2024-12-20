ГУР: Під Москвою вибухнув військово-транспортний літак Ан-72

Сьогодні, 12 грудня, на російському аеродромі "Остаф’єво" в Московській області був зафіксований потужний вибух. Його причиною стала детонація на борту літака Ан-72, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє ГУР.

Зазначається, що унаслідок детонації основної силової установки військово-транспортного літака Ан-72 літак було виведено з ладу.

Відомо, що він належав військово-морському флоту РФ

За попередніми оцінками, вартість знищеного літака становить близько 4,5 мільйона доларів.

Українські розвідники нагадали, що кожен воєнний злочин, скоєний проти українського народу, отримає справедливу відповідь.

Вибухи на російських аеродромах

Російські аеродроми - є законними воєнними цілями. За час повномасштабного вторгнення вони зазнавали атак або на їх території вибухали російські літаки.

Важливо зазначити, що детонація літаків РФ часто відбувається через технічні проблеми, адже через світові санкції Росі не може більше їх якісно обслуговувати.

Протягом 2024 року на території РФ відбулося кілька вибухів на військових аеродромах, що привернули значну увагу.

Наприклад, у ніч проти 3 серпня на аеродромі "Морозовськ" (Ростовська область) пролунала серія потужних вибухів, після чого спалахнула пожежа. Повідомлялося про детонацію складу боєприпасів.

У ніч проти 20 жовтня 2024 року на аеродромі "Липецьк-2" (Липецька область) також були зафіксовані вибухи.

Зазначимо, що на цьому аеродромі базувалися літаки Повітряно-космічних сил РФ. Ціллю ударів були склади боєприпасів, місця зберігання паливно-мастильних матеріалів та авіаційної техніки.