У Міноборони РФ прокоментували ранковий удар по Києву

Міноборони країни-агресора заявило, що ранковий удар по Києву начебто був "відповіддю" на атаку по хімічному підприємству "Комбінат Каменський" у Ростовській області 18 грудня, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Міноборони РФ у Telegram, керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрей Коваленко у Telegram.

Російські військові поскаржились, що хімічне підприємство було 18 грудня атаковано ракетами ATACMS та "Storm Shadow", але не повідомило про наслідки.

У відповідь, кажуть у російському оборонному відомстві, вони нанесли груповий удар по Києву "високоточною зброєю великої дальності" по, начебто, пункту управління СБУ, КБ "Луч", а також позиції ЗРК "Patriot".

Росіяни стверджують, що усі об'єкти були уражені.

Перед цим Коваленко повідомляв про атаку на ФКП "Комбінат Кам’янський", яке є одним з найбільших хімічних підприємств РФ.

Удар ракетами по виробничому майданчику ФКП "Комбінат "Камєнскій"Локація: Кам'янск-Шахтинський, ростовська областьКомбінат виробляє ракетне паливо й ще у 2020 році був переведений на 12-годинні робочі зміни.оператор - 48.2996222, 40.1868895 pic.twitter.com/1tNHOz6uOL — Cyber Boroshno (@cyber_boroshno) December 18, 2024

Підприємтсво займається виробництвом ракетного палива (спеціалізується на виготовленні твердопаливних компонентів для ракетних двигунів, зокрема для реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) і міжконтинентальних балістичних ракет на твердому паливі).

Також комбінат займається виготовленням вибухових речовин, компонентів для боєприпасів, а також утилізацією та знешкодженням відпрацьованих ракетних систем.

Повідомляється, що за час повномасштабної війни Росії проти України виробництво на хімічному підприємстві розширилося.

Передісторія:

Вранці 20 грудня росіяни атакували Київ. У результаті роботи ППО уламки збитих російських ракет попадали у 4 районах Києва: вирують пожежі, 1 людина загинула, ще 9 постраждали, згоріли 5 машин, пошкоджена тепломагістраль.