США дозволили Туреччині обходити антиросійські санкції

США звільнили Туреччину від санкцій щодо російського "Газпромбанку", це дозволить Анкарі оплачувати імпорт газу, повідомляє Ділова столиця.

Про це міністр енергетики Туреччини Алпарслан Байрактор повідомив Bloomberg.

За його словами, після серії переговорів із офіційними особами США Туреччини буде дозволено продовжити здійснювати платежі за газ через "Газпромбанк".

Раніше Байрактар заявляв, що Туреччині потрібний виняток, інакше вона ризикує потрапити під санкції. Учора також Угорщина заявила, що отримала звільнення від санкцій.

Як повiдомлялось, російська компанія "Газпром" готується до припинення транзиту газу територією України після 31 грудня 2024 року.