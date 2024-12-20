Сервісні центри МВС призупинили частину послуг: що відомо

Через технічний збій у роботі державних реєстрів сервісні центри МВС тимчасово призупинили надання деяких послуг, пов’язаних зі зміною власника транспортних засобів, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Facebook Головного сервісного центру МВС України.

Збій у державних реєстрах

Через технічний збій у роботі державних реєстрів сервісні центри МВС вимушено призупинили надання окремих реєстраційних послуг, пов’язаних зі зміною власника транспортних засобів.

Які послуги тимчасово недоступні

Договір купівлі-продажу , укладений у сервісному центрі МВС, у суб’єктів господарювання, у нотаріуса, в ЦНАПі або через застосунок "Дія";

, укладений у сервісному центрі МВС, у суб’єктів господарювання, у нотаріуса, в ЦНАПі або через застосунок "Дія"; Договір дарування, міни, спадщина;

Договір лізингу, біржова угода;

Вибракування транспортних засобів.

Які послуги залишаються доступними

Попри збій, сервісні центри МВС продовжують надавати низку послуг, зокрема:

Перша реєстрація транспортних засобів (нових або ввезених з-за кордону);

(нових або ввезених з-за кордону); Встановлення ГБО;

Заміна, бронювання, замовлення та продовження терміну зберігання номерних знаків;

Екзаменаційні послуги (прийом іспитів, видача посвідчення водія);

(прийом іспитів, видача посвідчення водія); Заміна та відновлення посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;

Призначення належного користувача транспортного засобу.

IT-фахівці працюють над відновленням роботи державних реєстрів. Терміни вирішення проблеми наразі невідомі. Як тільки реєстри запрацюють, сервісні центри МВС відновлять повний спектр послуг.

Нагадаємо, що 19 грудня, хакери здійснили наймасштабнішу зовнішню кібератаку на держреєстри України. Призупинено роботу Єдиних і Державних реєстрів.