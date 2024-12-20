У Міноборони готують кардинальну реформу системи ТЦК – Гаврилюк
Міністерство оборони України готує кардинальну реформу системи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Про це заявив перший заступник міністра оборони Іван с, якого цитує народний депутат Олексій Гончаренко, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.
Як повідомив Гончаренко, під час години запитань до уряду у Верховній Раді Гаврилюк погодився, що треба кардинально реформувати ТЦК, і в Міноборони готують зміни.
Крім того, Гаврилюк заявив, по вчорашньому інциденту у Вишгороді зі співробітниками ТЦК, які викурювали газом водія з машини та підпалювали її, йде розслідування.
Нагадаємо, 19 грудня у соцмережах було поширено відео, на якому група співробітників ТЦК разом з поліцією намагаються різними методами намагались відкрити зупинене авто.
На відео один з військових ТЦК задуває в автомобіль газ, який спалахує, а інші намагались відкрити авто.
Станом на листопад 2024 року у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) України працює 36 тисяч людей.
У грудні 2024 року дві третини українців (67%) не довіряють військовослужбовцям ТЦК, довіряють - 29% респондентів.
Трансляція засідань Верховної Ради під час війни припинена. Інформацію з засідань надають декілька народних депутатів, серед яких Гончаренко.