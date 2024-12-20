У СБУ заявили, що за масштабною кібератакою на реєстри стоять хакери російського ГРУ

За кібератакою на реєстри Мін’юсту стоять хакери Головного управління Генерального штабу ЗС РФ. Про це заявив під час пресконференції в міністерстві юстиції т.в.о керівника департаменту кібербезпеки СБУ Володимир Карастельов, повідомляє Укрінформ.

"Основна версія, яку розглядає СБУ – це те, що за даною кібератакою стоять російські спецслужби. Зокрема хакерські угруповання, пов’язані з ГРУ ГШ РФ. Ми працюємо комплексно, але, зважаючи на специфіку, ми не можемо розкривати всі деталі" , - сказав він.

Карастельов запевнив, що всі наслідки кібератаки невдовзі будуть подолані.

Як повідомлялося, у четвер, 19 грудня, сталася наймасштабніша кібератака на державні реєстри України за останній час – росіяни вчинили спробу порушити роботу критично важливої інфраструктури держави.

Унаслідок цілеспрямованої атаки тимчасово призупинено роботу низки реєстрів, які перебувають у компетенції міністерства юстиції України.