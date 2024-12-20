У Києві внаслідок обстрілу РФ пошкоджений костел святого Миколая

Унаслідок вранішнього ворожого ракетного удару по Києву вибуховою хвилею пошкоджено фасадне вітражне скло на вікнах, а також вежі костелу святого Миколая, пам'ятці архітектури національного значення. Про це розповів настоятель римо-католицької парафії святого Миколая у Києві о. Павло Вишковський, повідомляє Укрінформ.

"Пошкоджені головні вежі, які чекають на повернення хрестів, скло повилітало і частково пошкоджені вітражі спереду. Але інші будівлі навколо постраждали набагато більше. Слава Богу, ніхто не постраждав, зранку в костелі була меса, я теж зранку в костелі. Чекаємо на комісію від Міністерства культури. Довкола багато пожежників" , - зазначив Павло Вишковський.

За словами настоятеля, навколо костелу наразі чергують рятувальники ДСНС та інші відповідні служби.

Як повідомив Український міжнародний інститут реставрації у Фейсбуці, "вибуховою хвилею пошкоджене фасадне вітражне скло на костелі святого Миколая, памʼятці архітектури національного значення (охоронний номер 260108/1)".

"Також вибуховою хвилею пошкоджені вікна адміністративної будівлі Національного будинку музики, що поруч костелу" , - йдеться у дописі.

Фото: facebook.com/uiir.org

Нагадаємо, 3 вересня 2021 року в костелі Святого Миколая в Києві сталася пожежа, внаслідок якої згорів орган. Причиною займання було коротке замикання в органі. Вогнем було пошкоджено внутрішнє оздоблення будівлі та інструмент.

У вересні 2020 року уряд прийняв розпорядження, яким визначив перспективне завдання – передачу костелу святого Миколая в постійне безоплатне користування парафії святого Миколая Київсько-Житомирської дієцезії Римо-католицької церкви в Україні.

Це можливо буде зробити після внесення змін до законодавства та після того, як Національний будинок органної і камерної музики отримає інше приміщення.

Костел Святого Миколая в Києві зведений у 1899-1909 роках у неоготичному стилі київським архітектором Владиславом Городецьким.