Польща викликає посла Угорщини через притулок депутату, що у розшуку

До МЗС Польщі викликали угорського посла через скандальне рішення Будапешта надати притулок розшукуваному польському політику. Про це йдеться у заяві МЗС Польщі від 20 грудня, повідомляє Європейська правда.

У відомстві розцінили рішення уряду прем'єр-міністра Віктора Орбана про надання політичного притулку Марчину Романовському, який розшукується за європейським ордером на арешт, як акт, що є недружнім до Республіки Польща і суперечить елементарним принципам, обов'язковим для держав-членів Європейського Союзу.

Виправдання цього рішення нібито політичними переслідуваннями є образливим для громадян і польської влади, заявили в МЗС Польщі.

"У відповідь на такі дії посла Угорщини в Польщі сьогодні буде викликано до МЗС для отримання офіційного протесту польської сторони з цього приводу" , – йдеться у заяві.

Водночас міністр закордонних справ вирішив викликати до Варшави для консультацій посла Польщі в Угорщині Себастьяна Кенцика.

"Хочемо зазначити, що надання міжнародного захисту в будь-якій країні-члені ЄС не звільняє цю країну від зобов'язання виконати європейський ордер на арешт", – заявили в МЗС Польщі.

Якщо Угорщина не виконає своїх європейських зобов'язань, Польща обіцяє звернутися до Європейської комісії з проханням розпочати провадження проти Угорщини відповідно до статті 259 Договору про функціонування Європейського Союзу.

Нагадаємо, ексзаступника міністра, нині депутата "Права і справедливості" Марчина Романовського затримали в липні 2024 року у межах розслідування про можливі зловживання у розпорядженні коштами у Фонді справедливості. Романовський зник на початку грудня після нібито лікування.

Однак у день, коли окружний суд у Варшаві видав європейський ордер на арешт колишнього польського посадовця, стало відомо, що він перебуває під захистом влади Угорщини.