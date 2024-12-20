У мережі повідомляють про оточення Сил оборони під Кураховим: ЗСУ зробили заяву

У мережі повідомили про нібито оточення підрозділів Сил оборони в районі населених пунктів Успенівка та Трудове біля Курахового. У ЗСУ спростовують цю інформацію, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява ОСУВ "Хортиця".

Що цьому передувало

Сервіс DeepState повідомив, що російські окупаційні війська захопили населені пункти Трудове та Успенівка.

"Ворог окупував Трудове та Успенівку, зайнявши останній клаптик сумнозвісного "Успенівського мішка". На жаль, вийти з нього змогли не всі та нехай це буде на совісті до кінця днів відповідальних за цю помилку", - йдеться в повідомленні.

За словами аналітиків, окупанти перегруповуються на займаній ділянці і активізувалися на флангах нового потенційного "мішка".

Що кажуть у ЗСУ

Оперативно-стратегічне угруповування військ "Хортиця", відповідальне за Курахівський напрямок, спростовує інформацію про те, що окремі підрозділи Сил оборони України перебувають в оперативному оточенні в районі населених пунктів Успенівка та Трудове.

"Дана інформація не відповідає дійсності. Головнокомандувачем Збройних сил України було прийнято рішення про виведення підрозділів Сил оборони України з відповідного району метою уникнення оточення", - повідомляють у ЗСУ.

ОСУВ зазначає, що військові частини, які протягом тривалого часу вели важкі оборонні бої з переважаючими силами противника, здійснили необхідні маневри задля уникнення оточення та продовжують виконання операційних завдань на рубежі Курахове - Константинопольське.

Ситуація на фронті

Росія продовжує атаки на сході України. Найактивнішими ділянками залишаються Покровський, Курахівський та Времівський напрямки. Крім того, росіяни посилили атаки у Курській області.

За даними Сил оборони України, росіяни кинули на три найважчі напрямки фронту до 150 тисяч солдатів. На Покровському напрямку окупанти зосередили 70 тисяч бійців.