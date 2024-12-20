Стефанішина про кібератаку на держреєстри: загрози втрати даних немає

Наразі немає загрози втрати даних після масштабної кібератаки на державні реєстри. Дані, які перебували в реєстрах, збережені і будуть відновлені, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява віце-прем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністра юстиції Ольги Стефанішиної на брифінгу.

Вона зазначила, що всі соціальні виплати, пов'язані з актами цивільного стану, здійснюється на основі відповідних заяв і будуть розглянути після відновлення реєстрів. Всі нотаріальні дії, які не потребують перевірки даних реєстрів, будуть здійснюватися далі нотаріусами. Також буде і надалі здійснюватися реєстрація відомостей про заповіти, зміни до них, скасування заповіту, заведені спадкові справи, спадкові договори, зміни до них, розірвання спадкових договорів, дублікати про нотаріальне посвідчення тощо.

"Хочу одразу звернути увагу, що події, пов'язані з реєстрами Міністерства юстиції, не вплинули на інші інформаційні системи держави, а в тому числі на застосунок "Дія" в частині, яка стосується даних з реєстрів Міністерства юстиції" , - сказала віце-прем'єр.

За її словами, немає жодних обмежень щодо доступу громадян до прав, пов'язаних з реєстрацією актів цивільного стану. Акти про народження, смерть, одруження і розлучення можуть здійснюватись у звичайному порядку, але із застосуванням паперових носіїв.

Стефанішина наголосила, що тривають роботи з відновлення даних реєстру. Дані, які перебували в реєстрах, які є в Міністерстві юстиції - збережені, вони будуть відновлені.

Вона додала, що в першу чергу будуть відновлюватись реєстри, які забезпечують облік дій нотаріусів. Першочерговим є відновлення реєстру прав на нерухоме майно та реєстру юридичних, фізичних осіб.

"Відновлення реєстрів вже почнеться з понеділка, зі спадкових реєстрів, як я зазначила. Так само протягом найближчих двох тижнів ми будемо намагатися відновити повну функціональність державних реєстрів... Фактично всі обставини встановлюються наразі. Найголовніше для нас є те, що загрози втрати даних, загрози невідворотності функціонування реєстрів немає. Всі реєстри будуть відновлені. Дані будуть поновленні" , - заявила міністр.

Масштабна кібератака

Як повідомила віце-прем’єр-міністр Ольга Стефанішина, у четвер, 19 грудня, були атаковані державні реєстри. Внаслідок кібератаки призупинено роботу Єдиних і Державних реєстрів, що перебувають у компетенції Міністерства юстиції.

За словами Стефанішиної, за атакою стоять російські хакери. Час першочергового відновлення реєстрів складатиме орієнтовно до двох тижнів.