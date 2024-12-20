Деякі автобуси та тролейбуси у Києві змінюють маршрути: подробиці

Сьогодні, 20 грудня, а також завтра, 21 грудня, деякі автобуси й тролейбуси в Києві курсуватимуть за зміненим маршрутом, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба КП "Київпастранс" у Telegram.

Які автобуси й тролейбуси курсуватимуть за зміненим маршрутом

У комунальному підприємстві розповіли, що в Києві заплановано низку продовольчих ярмарків:

на вулиці Бульварно–Кудрявській

на вулиці Голосіївській

на вулиці Миколи Закревського

на вулиці Йорданській

на вулиці Академіка Шалімова

З огляду на це, у п'ятницю, 20 грудня, зі змінами руху курсуватиме маршрут автобусів №7: залізничний вокзал "Центральний" - вул. Симона Петлюри - вул. Саксаганського - Галицька площа - вул. Бульварно-Кудрявська - вул. Обсерваторна - вул. Січових Стрільців - Львівська площа - вул. Бульварно-Кудрявська - вул. Дмитрівська - вул. Старовокзальна - вул. Жилянська - вул. Симона Петлюри - залізничний вокзал "Центральний".

У суботу, 21 грудня, від початку руху транспорту до закінчення ярмарків рух деяких маршрутів також буде організовано інакше.

Автобус №2 їхатиме від вул. Вахтанга Кікабідзе до просп. Відрадного за власним маршрутом, далі - бульв. Вацлава Гавела (без заїзду на просп. Відрадний, вул. Академіка Шалімова та вул. Академіка Стражеска) - вул. Віталія Скакуна, далі - за власним маршрутом.

Автобус №39:

у напрямку до вул. Ракетної: просп. Голосіївський - просп. Науки - вул. Лисогірська (до транспортної розв'язки на перетині з вул. Ракетною та вул. Панорамною)

у зворотному напрямку - за власним маршрутом

Автобус №101 їхатиме від станції метро "Почайна" до просп. Червоної Калини за власним маршрутом, далі - вул. Рональда Рейгана - вул. Миколи Закревського, далі - за власним маршрутом.

Тролейбус №34 їхатиме від вулиці Північної до проспекту Степана Бандери.