Посол США після обстрілу Києва: Надаємо Україні посилену допомогу

Посол США Бріджит Брінк відреагувала на російський удар по Києву 20 грудня та заявила, що США разом із партнерами надають Україні посилену безпекову допомогу, повідомляє Європейська правда.

Як зазначила Брінк, рано вранці у п’ятницю, 20 грудня, Росія здійснила балістичний ракетний удар по столиці, внаслідок чого загинув мирний житель, а місто зазнало руйнувань та пожеж.

"Ми разом із партнерами надаємо Україні посилену безпекову допомогу та підтримку в енергетиці у відповідь на ці жорстокі атаки" , – запевнила вона.

Зазначимо, під час російської комбінованої атаки в ніч проти 20 грудня протиповітряна оборона знищила п’ять балістичних ракет, які летіли на Київ, та 40 ворожих дронів у вісьмох областях України, ще 20 безпілотників – не досягли цілей.