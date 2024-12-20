В Україні з'явиться новий пам'ятний день: що пропонують у Раді

У Верховній Раді пропонують встановити в Україні Національний день молитви. Він відзначатиметься щорічно 24 лютого у річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить проєкт №12336﻿ про зміни до закону змін до статті 73 Кодексу законів про працю.

Проєкт поданий великою групою депутатів на чолі з головою фракції правлячої партії "Слуга народу" Давидом Арахамією. Тому проєкт має великі шанси стати законом.

Згідно з законом у Національний день молитви планується проведення спеціального засідання парламенту, яке починати виконанням духовного гімну України "Боже великий, єдиний".

Кабінет міністрів у тримісячний строк розробить із залученням представників Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій та затвердить комплексний план заходів з відзначення на державному рівні Національного дня молитви.

Місцеві державні адміністрації повинні забезпечувати підготовку та здійснення комплексу заходів щодо відзначення Національного дня молитви та проведення загальноукраїнської акції "Запали свічку".

Обґрунтування проєкту

Як зазначається в пояснювальній записці, 24 лютого 2022 року РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Ворог розраховував на те, що для захоплення України знадобиться кілька днів, однак Україна не лише вистояла, але й дала гідну відповідь агресору, зберігши державність та продемонструвавши силу і незламність ЗСУ.

"Це стало можливим завдяки високомотивованій армії, українському суспільству, яке продемонструвало надзвичайну єдність та солідарність у народному спротиві окупантам, а також молитві за Україну, що піднялася в ті дні по всьому світу" , - йдеться в документі.

На думку депутатів, молитва до Бога є надприродною силою для перемоги та запорукою консолідації і єднання українського суспільства.

"Спільна молитва захистить Україну та тих, хто продовжує боротьбу на полі бою, стане свідченням духовного єднання українського народу та символом нашої непохитної віри у перемогу" , - наголошується в пояснювальній записці.

Автори проєкту також приводять історичні приклади, коли загальнонаціональна молитва міняла хід історії, зокрема під час Другої Світової війни у Великій Британії та США.

Нагадаємо, народні депутати зібралися у залі Верховної Ради зранку 24 лютого 2022 року. Вони схвалили укази президента про воєнний стан та загальну мобілізацію на 30 діб. Після цього строки постійно продовжувалися, спочатку на місяць, а з травня 2022 року - на три місяці.

За даними опитування Центру Разумкова, наприкінці 2023 року 24% респондентів заявили, що після початку повномасштабної війни Росії проти України (у лютому 2022 року), за їхньою самооцінкою, стали більш релігійними і віруючими людьми, ніж були раніше, 5% стали менш релігійними і віруючими людьми, ніж до війни. Водночас 67% заявили, що жодних змін у їхньому ставленні до релігії та віри не сталося.