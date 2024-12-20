Новий уряд Литви прибув з візитом до Києва

У п'ятницю, 20 грудня, новий кабінет міністрів Литви прибув до Києва. Про це заявив міністр закордонних справ країни Кястутіс Будріс, передає "Європейська правда", повідомляє Європейська правда.

Як повідомив Будріс, ранок 20 грудня у Києві розпочався з російської ракетної атаки, яка стала нагадуванням про жорстокий характер цієї війни.

"Весь литовський уряд сьогодні перебуває в Україні, щоб надіслати чіткий сигнал – ми будемо стояти з Україною до перемоги!" – наголосив він.

Прем'єр-міністром Литви Гінтаутас Палуцкас заявив, що для нього є привілеєм і честю перебувати в Києві під час його першого візиту на посаді.

"Біля київської Стіни пам'яті я разом зі своїм Кабінетом міністрів вшанував загиблих героїв України, чоловіків і жінок, які віддали своє життя за свободу своєї країни, а тим самим – за свободу Європи" , – заявив він.

It is a privilege & honour to be in Kyiv for my first visit as Prime Minister of Lithuania.



At Kyiv’s Wall of Remembrance, with my Cabinet of Ministers, I paid my respects to the fallen heroes of Ukraine, men and women who sacrificed their lives for the freedom of their country,… pic.twitter.com/iNGReQmyu1 — Gintautas Paluckas (@g_paluckas) December 20, 2024

Як написало Delfi, з усього складу Кабміну в Україну не поїхав тільки міністр фінансів Рімантас Шаджюс.

Як інформували, уряд Литви зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром, спікером парламенту та міністром закордонних справ.