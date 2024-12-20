"Лізуть, як мурахи": у ЗСУ розповіли про важкі бої на Курахівському напрямку

Важкі бої тривають на всьому Курахівському напрямку й безпосередньо в самому місті на Донеччині.﻿﻿ Про це йдеться у повідомленні 46 окремої аеромобільної бригади, повідомляє Українська правда.

Водночас десантники наголошують, що продовжують невпинно нищити ворога. Міська забудова слугує і укриттям для окупантів, і, водночас, місцем їхнього останнього спочинку.