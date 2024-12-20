"Лізуть, як мурахи": у ЗСУ розповіли про важкі бої на Курахівському напрямку
Важкі бої тривають на всьому Курахівському напрямку й безпосередньо в самому місті на Донеччині. Про це йдеться у повідомленні 46 окремої аеромобільної бригади, повідомляє Українська правда.
Водночас десантники наголошують, що продовжують невпинно нищити ворога. Міська забудова слугує і укриттям для окупантів, і, водночас, місцем їхнього останнього спочинку.
"Ворог переважає, його справді багато. Окупанти лізуть, мов мурахи. Забиваються у щілини, наче таргани. Ховаються у забудівлях, як щури. І звідусіль діставати їх доводиться десантникам 46 ОАемБр. Оператори дронів працюють без перепочинку, інженери заледве встигають споряджати нові й нові апарати для підйому в повітря й зачистки територій від зграй російських зайд", – зазначили у ЗСУ.