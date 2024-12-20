ОП ймовірно отримав контроль над "Карпатнафтохімом" – розслідування

Офіс президента ймовірно організував зняття арешту з одного із найбільших в Україні хімічних підприємств "Карпатнафтохім" в обмін на безкоштовну долю в підприємстві з подальшим переписом частки на підставну особу, повідомляє Українська правда.

У серпні 2022 року на підприємство завітали правоохоронці. На їхню думку, з 2017 до 2022 року "Карпатнафтохім" вивів понад 5 мільярдів гривень через фірми-прокладки в Росію. Суд арештував корпоративні права та нерухомість підприємства. Далі цей заарештований коштовний актив мав бути переданий в АРМА, а потім держава мала б заробити на тому, що після завершення розслідування і конфіскації, майно продали б новим власниками або націоналізували.

Втім, АРМА згодом заявила, що не може знайти нового управителя, через помилки, допущені правоохоронцями. У результаті, за 14 місяців держава так і не змогла передати "Карпатнафтохім" під зовнішнє управління, а наприкінці 2023 року суд взагалі скасував арешт підприємства. І через пів року співвласником компанії став Андрій Веселий.

За інформацією співрозмовників УП у податковій, за 20 років Андрій Веселий офіційно отримав 1 874 323 гривні доходів і ще 2 281 539 гривень отримав як ФОП. Однак це не завадило йому стати співвласником одного з найбільших в Україні комплексів з виробництва нафтохімічної та хімічної продукції, яке має в обігу мільярди гривень.

Знімальна група знайшла в Києві брата Андрія – Василя Веселого.

Журналісти фіксували його автомобіль на в'їзді в урядовий квартал протягом місяця по кілька разів на тиждень. Декілька разів джерела УП в політичних колах фіксували це авто на вулиці Садовій біля парламентських комітетів, Кабінету міністрів і в кількох хвилинах від Нацбанку та Офісу президента.

За інформацією джерел УП в бізнесових колах, Василя Веселого, який ніколи не мав жодного стосунку до банківської сфери, призначили радником керівника "Сенс банку". Банк після початку повномасштабного вторгнення націоналізували через прямий зв'язок з Росією. Співрозмовники УП в бізнесових колах називають Василя Веселого, "смотрящім" від держави за "Сенс банком".

УП запитала у Василя Веселого про те, чи дійсно він отримав "подяку" у вигляді нагляду за "Сенс банком" за те, що він надав свого брата – Андрія Веселого – як підставну особу для безкоштовного перепису частки одного з найбільших хімічних підприємств країни в інтересах Офісу президента.

У коментарі Василь Веселий заперечив, що має знайомства в Офісі президента, а урядовий квартал відвідує, бо "там живе". Також заявив, що його брат придбав частку в "Карпатнафтохім" за "свої кошти". Посаду так званого "смотрящого" в "Сенс банку" Веселий теж заперечив, за його словами, він там працює на "громадських засадах".

Ми також поговорили з Андрієм Веселим. Подробиці купівлі частки в "Карпатнафтохім" він відмовився розголошувати.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відповіді на запит УП поки що також не надав. Натомість в Офісі генпрокуроа у відповідь на запит повідомили, що наразі у кримінальному провадженні справи "Карпатнафтохіму" проводять слідчі дії.