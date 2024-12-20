Close button

Україна повернула тіла 503 загиблих військових – координаційний штаб

Україна повернула тіла 503 загиблих військових – координаційний штаб
Фото: АрміяInform

На підконтрольну Україні територію повернули тіла 503 загиблих українських військових.

Про це повідомляє﻿ Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

З-поміж повернених полеглих військових:

  • 403 – з Донецького напрямку;
  • 12 – з Луганського напрямку;
  • 57 – із Запорізького напрямку; 
  • 31 – з моргів на території РФ.

Зазначається, що спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих.

Новини

Популярні теми форуму

analytics