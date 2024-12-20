Україна повернула тіла 503 загиблих військових – координаційний штаб

На підконтрольну Україні територію повернули тіла 503 загиблих українських військових.

Про це повідомляє﻿ Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

З-поміж повернених полеглих військових:

403 – з Донецького напрямку;

12 – з Луганського напрямку;

57 – із Запорізького напрямку;

31 – з моргів на території РФ.

Зазначається, що спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих.