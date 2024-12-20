Україна повернула тіла 503 загиблих військових – координаційний штаб
На підконтрольну Україні територію повернули тіла 503 загиблих українських військових.
Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
З-поміж повернених полеглих військових:
- 403 – з Донецького напрямку;
- 12 – з Луганського напрямку;
- 57 – із Запорізького напрямку;
- 31 – з моргів на території РФ.
Зазначається, що спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих.