Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що Україна ще може погодитися на "різдвяне перемир'я", повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав в традиційному п'ятничному ефірі на радіо Kossuth, повідомляє Magyar Nemzet.

Говорячи про свою "миротворчу місію", Орбан зазначив, що провів переговори з лідерами кількох країн, в тому числі з президентом Туреччини, що важливо, оскільки, за його словами, президент Туреччини був єдиним успішним посередником між двома сторонами, коли було досягнуто домовленості щодо поставок зерна.

"Давайте, принаймні, вийдемо з ситуації, щоб було різдвяне перемир'я. Тому я намагаюся домогтися припинення вогню і масштабного обміну полоненими під час православного Різдва", – сказав він.

За словами угорського прем'єр-міністра, оскільки це лише два-три дні, то аргумент про те, що та чи інша сторона отримає перевагу, відпадає.

"Різдвяне перемир'я показало б, що короткостроковий мир не є безнадійним", – додав Орбан, після чого зазначив, що йому вдалося переконати російського правителя підтримати різдвяне перемир'я, але він вірить, що українці також можуть легко змінити свою позицію.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розкритикував спроби угорського премʼєр-міністра Віктора Орбана представити себе як "посередника" у "врегулюванні" війни.

"Його відносини з Путіним занадто теплі, щоб ставити Путіна на місце", – вважає президент.

Напружені відносини між Києвом та Будапештом загострились після того, як минулого тижня Віктор Орбан зателефонував Владіміру Путіну.

Після цього Орбан заявив, що пропонував Україні встановити на Різдво режим припинення вогню та масштабний обмін військовополоненими, але президент Володимир Зеленський нібито відкинув цю ідею.

Тоді український президент висловив сподівання, що Орбан "не буде хоча б Асаду в Москву телефонувати, щоб послухати ще і його годинні лекції".