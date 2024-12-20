Залужний видав книгу "Моя війна"

Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол у Великій Британії Валерій Залужний опублікував книгу "Моя війна", яку почав писати понад 1,5 роки тому; вона стала першою в трилогії, повідомляє Українська правда.

Про це пише Залужний у Telegram.

"Ділюся з вами своєю власною розповіддю про себе, про мої думки та життєві рішення. "Моя війна" – це перша книга з трилогії, над якою я почав працювати ще у березні 2023 року".

Він розповів, що рукописи збирала до купи та редагувала його дружина.

За словами Залужного, ця книга-розповідь написана для молоді, якій він хоче донести "важливу істину: у житті можливо все, якщо ти дуже цього хочеш".

"Це книга про мою війну. По-перше, війну з власними страхами, які не дають щось робити. По-друге, війну з людьми, які перешкоджають досягати мети. І нарешті – війну з обставинами, які стають перепонами у житті. Тож сподіваюсь, вам буде цікаво" , – написав колишній головком.

Він висловив сподівання, що зможе зустрітися і поспілкуватися з читачами.

Книга вийшла друком у видавництві "Вавилонська бібліотека".

"Моя війна" має 248 сторінок, тканинну обкладинку із тисненням та картонний шубер. Її вартість на сайті видавництва 550 гривень.