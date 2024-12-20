Міненерго: Окупанти знову пошкодили лінію живлення на Запорізькій АЕС

Через російські обстріли знову пошкоджена одна із двох ліній електропередачі, які живлять тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію, повідомляє Укрінформ.

"Сьогодні (20 грудня - ред.) вчергове через ворожі обстріли відключилась одна з двох ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об’єднаною енергосистемою України" , - йдеться у повідомленні міністерства енергетики.

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що енергетики почнуть відновлення лінії живлення ЗАЕС, щойно це дозволить безпекова ситуація.

Зазначається, що у листопаді через ворожі обстріли Запорізька АЕС тричі залишалась на одній лінії живлення.