Унаслідок удару по Києву постраждали посольства шести країн

Унаслідок російського ракетного обстрілу Києва в пʼятницю зазнали пошкоджень посольства Албанії, Аргентини, Палестини, Північної Македонії, Португалії та Чорногорії. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий на брифінгу в пʼятницю, повідомляє Укрінформ.

"Сьогодні в Києві внаслідок обстрілу зазнали пошкоджень низка посольств. Всі ці посольства розміщені в одному будинку, який зазнав суттєвих пошкоджень внаслідок ракетного удару. Це посольства Албанії, Аргентини, Палестини, Північної Македонії, Португалії та Чорногорії. У приміщеннях вибиті вікна, двері, елементи стелі", – поінформував він.

Речник МЗС назвав удар Росії по дипломатичних установах абсолютно варварським нападом та додав:

"Усюди у світі це перетин усіх червоних ліній, загальних міжнародних правил. Цими ударами по дипустановах Росія тільки знову підтверджує свій статус абсолютного варвара".

Тихий поінформував, що будівля перебуває на балансі Гендирекції з обслуговування дипломатичних представництв та підтвердив, що українська сторона проводить оцінку рівня пошкоджень та займається ліквідацією наслідків.

За інформацією відомства, станом на зараз ніхто з іноземних дипломатів не постраждав.