Норвегія виділяє близько 232 млн доларів на допомогу Україні

Норвегія виділила 186 млн фунтів стерлінгів (близько $232,5 млн) на підтримку України. Про це йдеться у заяві уряду країни, повідомляє Європейська правда.

Фінансування забезпечить вкрай необхідне військове обладнання через Міжнародний фонд для України.

До пакета входять:

92 млн фунтів стерлінгів (близько $115 млн) на обладнання для посилення військово-морських сил України, включно з малими катерами, розвідувальними дронами, надводними кораблями без екіпажу та безпілотники для протимінної боротьби;

68 млн фунтів стерлінгів (близько $85 млн) на засоби протиповітряної оборони, включно з радарами, наземним обладнанням для маскування і системами радіоелектронної боротьби з безпілотниками;

26 млн фунтів стерлінгів (близько $32,5 млн) на забезпечення підтримки та запасних частин для критично важливих систем, раніше поставлених Україні.

"Війна в Україні триває, і потреба у військовому обладнанні залишається критичною", – заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Грам.

Кошти надійдуть через International Fund for Ukraine (IFU) – додатковий механізм фінансування підтримки для України, очолюваний Міноборони Британії.

До виконавчого органу IFU входять Норвегія, Нідерланди, Данія, Швеція та Литва. Ці країни, а також Ісландія, Австралія та Нова Зеландія, загалом внесли до фонду понад мільярд євро.

Як зазначили у заяві, з 2022 року Норвегія надала IFU загалом 1,8 млрд норвезьких крон, а цей пакет є частиною цього внеску.

16 грудня Норвегія виділила ще 2,7 млрд норвезьких крон (близько $242,38 млн) на посилення морської оборони України.