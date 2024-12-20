МЗС України закликало не робити винятків у санкціях проти "Газпромбанку"

Україна висловила сподівання, що винятки із санкцій проти російського Газпромбанку є лише тимчасовим кроком і згодом дія обмежень відновиться у повному обсязі. Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий, повідомляє Європейська правда.

Реакція вочевидь стосується заяви Туреччини про те, що США зробили для неї виняток із обмежень проти Газпромбанку для можливості платити за імпорт газу.

"З усім розумінням особливих потреб наших партнерів, ми переконані, що міжнародні санкції проти Газпромбанку мають зберігатися у повному обсязі, а будь-які послаблення шкодять колективним зусиллям, спрямованим на підвищення тиску на агресора та відновлення миру, безпеки та стабільності в регіоні" , – зазначив речник.

"Розраховуємо, що цей крок є тимчасовим та короткостроковим, а повна дія обмежень буде відновлена та збережена" , – додав Георгій Тихий.

Нагадаємо, неофіційно повідомляли, що ЄС просить США розглянути пом'якшення санкцій проти російського Газпромбанку, тому що це створило проблему для країн Євросоюзу, які досі отримують російський газ і мають розраховуватися за нього.

Угорщина заявила, що знайшла спосіб отримувати російський газ попри санкції проти Газпромбанку, але деталі цього невідомі.