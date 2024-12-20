Мін'юст пояснив, які послуги надаватимуть нотаріуси, поки не працюють реєстри

Міністерство юстиції пояснило, як відбуватиметься вчинення нотаріальних дій у період відновлення роботи реєстрів Мін’юсту, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

На сьогодні нормативно-правовими актами забезпечено вчинення нотаріальних дій без використання та внесення відомостей, зокрема до:

Спадкового реєстру

Єдиного реєстру довіреностей

Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів.

Так, реєстрація відомостей про заповіти, зміни до них, скасування заповітів, заведені спадкові справи, спадкові договори, зміни до них, розірвання спадкових договорів, їх дублікати та про нотаріальне посвідчення довіреностей, припинення їх дії здійснюються без використання Спадкового реєстру та Єдиного реєстру довіреностей з подальшим внесенням до нього відповідних відомостей.

Також українці наразі мають можливість звернутися до нотаріуса за вчиненням нотаріальних дій, що не повʼязані з перевіркою відомостей, що містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Єдиному державному реєстрі реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Так, на сьогодні доступні такі нотаріальні дії:

посвідчення заповіту та довіреності;

видача дублікатів нотаріальних документів, що зберігаються у справах нотаріуса;

засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них;

засвідчення справжності підпису на документах, у тому числі засвідчення справжності підпису на згоді на виїзд дитини за кордон без супроводу одного з батьків;

засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу;

вчинення виконавчих написів.

Крім того, забезпечена можливість заведення нотаріусом спадкової справи за зверненням спадкоємця.

Нагадаємо:

Україна зазнала наймасштабнішої кібератаки на державні реєстри за останній час. Унаслідок атаки, яку здійснили російські хакери, тимчасово призупинено роботу ключових систем Міністерства юстиції. Хакери заявили, що знищили всі дані, до яких вони отримали доступ, включно з резервними копіями на серверах у Польщі. Держреєстри відновлюватимуть два тижні.

В першу чергу Мінюст відновить єдиний реєстр довіреностей, єдиний реєстр спеціальних бланків, нотаріальних документів та спадковий реєстр, що дозволить забезпечити належний облік та мінімізувати негативні наслідки.

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації не підтверджує витік інформації після кібератаки Росії.