Від удару РФ по Києву постраждав офіс Sense Bank: зник працівник

Внаслідок ракетної атаки РФ постраждала будівля центрального офісу державного Sense Bank у Києві. Про це йдеться у повідомленні фінустанови, повідомляє Економічна правда.

"Попри пошкодження будівлі, Банк продовжує працювати в штатному режимі, забезпечуючи клієнтам доступ до всіх необхідних послуг і сервісів. На території БЦ "Торонто-Київ" наразі тривають роботи з ліквідації наслідків атаки" , - йдеться у повідомленні.

На момент повітряної тривоги всі співробітники, які виконували роботу в офісі, знаходилися у безпечному місці, дотримуючись заходів безпеки.