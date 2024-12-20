Від удару РФ по Києву постраждав офіс Sense Bank: зник працівник
Внаслідок ракетної атаки РФ постраждала будівля центрального офісу державного Sense Bank у Києві. Про це йдеться у повідомленні фінустанови, повідомляє Економічна правда.
"Попри пошкодження будівлі, Банк продовжує працювати в штатному режимі, забезпечуючи клієнтам доступ до всіх необхідних послуг і сервісів. На території БЦ "Торонто-Київ" наразі тривають роботи з ліквідації наслідків атаки", - йдеться у повідомленні.
На момент повітряної тривоги всі співробітники, які виконували роботу в офісі, знаходилися у безпечному місці, дотримуючись заходів безпеки.
"Водночас із сумом повідомляємо, що ми втратили звʼязок з колегою, який був близько до епіцентру вибуху на шляху до роботи. Наразі тривають слідчі та пошукові дії", - додали у пресслужбі.